Thom Yorke y Jonny Greenwood presentaron en vivo su nuevo proyecto: The Smile

El pasado sábado 22 de mayo se realizó el evento “Live At Worthy Farm”, transmisión en streaming que sirvió como una especie de reemplazo a la edición 2021 de Glastonbury, que debido a la pandemia nuevamente no se pudo realizar. Entre todas las bandas que estuvieron presentes en la cita, donde destacan nombres como IDLES, Haim y Damon Albarn, hubo espacio para un invitado muy especial, The Smile, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al baterista Tom Skinner, de Sons Of Kemet.

Mira parte de la presentación: