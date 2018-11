Thom Yorke se presentó en “Piano Sessions” de BBC Radio 1

Thom Yorke sigue entregando la genialidad de “Suspiria“, gracias a su constante promoción del soundtrack de la cinta dirigida por Luca Guadagnino. Ahora, el músico realizó una sesión en piano para BBC Radio 1, donde interpretó la canción “Suspirium“, además de una versión de “Everything In Its Right Place” de Radiohead.

Lo anterior se suma a la sesión que realizó la semana pasada, donde estuvo presente en BBC Radio 6 para interpretar tres canciones del soundtrack: “Open Again”, “Suspirium” y “Unmade”. En la instancia, además, conversó un poco sobre el proceso creativo detrás del disco.

Revisa ambos registros acá: