Thom Yorke publica toda su discografía en Spotify

Luego de que en el pasado Thom Yorke hablara pestes sobre los servicios de streaming (puntualmente de Spotify), diciendo que la calidad del sonido que ofrecen estas plataformas es pésimo, el músico británico publicó todo su catálogo solista en el servicio.

Giro casi dramático que termina en la posibilidad de escuchar vía Spotify los dos álbumes en solitario del líder de Radiohead (que también fue reticente, pero que finalmente liberó todo su catálogo en Spotify)-“The Eraser” (2006) y “Tomorrow’s Modern Boxes” (2014)-, además de “Amok” (2013), el excelente trabajo que facturó con Atoms For Peace, grupo formado además por Flea (Red Hot Chili Peppers), Nigel Godrich (músico y permanente productor de Radiohead), Joey Waronker (Beck y R.E.M.) y Mauro Refosco (del colectivo de origen brasileño, Forro In The Dark)