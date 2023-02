The Winery Dogs hará show en Teatro Coliseo

Regresa a Chile The Winery Dogs, presentando su nuevo álbum “III“, además de un repaso a lo más destacado de su catálogo de estudio. La cita será el próximo 25 de abril en el Teatro Coliseo, donde sonarán algunas de las canciones más destacadas del trío como “Elevate“, “We Are One“, “I’m No Angel“, “Oblivion“, entre muchos otros.

Richie Kotzen, Billy Sheehan y Mike Portnoy vendrán a presentar su tercer trabajo de estudio, el que fue publicado a través de su propio sello Three Dog Music, filial de Burnside Distribution y The Orchard, siendo autoproducido por la banda y mezclado por Jay Ruston, antiguo colaborador del conjunto.

Las entradas están disponibles en Punto Ticket. Estos son los valores:

Cancha: $43.700

Platea Baja: $36.800 (AGOTADA)

Platea Alta: $29.900 (AGOTADA)

*Precios incluyen cargo por servicio.