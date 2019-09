The Who anuncia los detalles de su nuevo disco y estrena canción: “Ball & Chain”

Será en noviembre cuando The Who estrene su esperado nuevo álbum de estudio, el cual es titulado simplemente “Who“, y que contará con 11 nuevas composiciones. Su lanzamiento será el día 22 de noviembre a través de Interscope Records, siendo además su primer álbum en 13 años luego de “Endless Wire” en 2006.

El disco fue grabado en Londres y Los Angeles por Roger Daltrey y Pete Townshend, acompañándose de los también integrantes de la banda Zak Starkey y Pino Palladino. Además, en el disco vendrán aportes de colaboradores como Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker, y Gordon Giltrap. A continuación dejamos el tracklist, portada, y la canción “Ball & Chain“.

Tracklist de “Who”: