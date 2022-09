The War On Drugs comparte dos nuevas canciones: “Oceans of Darkness” y “Slow Ghost”

The War On Drugs ha publicado una edición deluxe de su reciente álbum “I Don’t Live Here Anymore“, el que incluye una serie de extras donde podemos encontrar dos tracks inéditos. Se trata de “Oceans Of Darkness” y “Slow Ghost“, canciones que fueron publicadas en plataformas de streaming y que puedes escuchar al final de esta nota.

La primera de esas canciones había sido presentada en 2020 con una versión prematura que la banda tocó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, mientras que la otra es nueva de este box set. Este LP es el regreso del conjunto tras cuatro años, siendo grabado por el frontman Adam Granduciel junto al bajista Dave Hartley y el multi instrumentista Anthony LaMarca, quienes crearon las canciones durante el transcurso de 3 años.

Escucha los tracks a continuación: