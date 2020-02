The Strokes estrena canción y anuncia nuevo disco: “The New Abnormal”

No hay duda de que The Strokes es de lo menos convencional que hay para anunciar sus planes. Primero, fue durante su concierto de celebración de año nuevo que la banda confirmó la salida de un nuevo disco para 2020, y ahora, acaban de hacer lo mismo esta vez con la fecha de lanzamiento de dicho trabajo.

Mientras la banda se presentaba en una actividad de apoyo a la candidatura presidencial de Bernie Sanders en New Hampshire, el frontman Julian Casablancas aprovechó de revelar las noticias al público comentándoles que su nuevo disco será publicado el 10 de abril, tan solo unos días después de que la banda nos visite por tercera ocasión, en su segundo concierto como parte de Lollapalooza Chile (detalle de entradas ACÁ).

Además, aprovecharon el show para estrenar dos tracks: “Bad Decisions” y “At The Door“, los cuales puedes revisar más abajo por separado, junto con el registro completo de la presentación. El segundo de ellos, se transforma oficialmente en el single que empieza la promoción de “The New Abnormal“, trabajo producido por Rick Rubin y que se transformará en el sucesor de “Comedown Machine” (2013). Te dejamos a continuación con todos los detalles del disco:

Tracklist de “The New Abnormal”: