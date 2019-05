The Strokes estrena nueva canción en vivo: “The Adults Are Talking”

Han pasado poco más de dos años desde que The Strokes se presentó por última vez en vivo, por lo que el regreso a los escenarios que tuvo la banda la noche del lunes fue a lo grande. Esto, porque el conjunto se presentó en el Wiltern de Los Angeles, donde realizaron un show que repasó gran parte de su discografía.

Una de las particularidades del concierto, es que el quinteto estrenó una nueva canción titulada “The Adults Are Talking“, la cual daría indicio de que se viene un próximo LP de la agrupación. El show, también incluyó una rendición del track “A Little Respect“, original de Erasure, el que junto a la canción estrenada, fueron captadas desde el público.

Revisa el material a continuación:

Cover de “A Little Respect”: