The Stray Cats anuncia los detalles de “40”, su primer álbum en 26 años

Otro anuncio de disco para hoy es el nuevo LP de The Stray Cats, quienes celebrarán sus cuatro décadas de trayectoria con “40“, álbum que será publicado el próximo 24 de mayo, transformándose en el primer disco del conjunto en 26 años. Además, el trío conformado por Brian Setzer, Lee Rocker, y Slim Jim Phantom acaba de estrenar la canción “Cat Fight (Over A Dog Like Me)“, primer adelanto de este nuevo trabajo.

Te dejamos a continuación con el tracklist, portada, y primer adelanto de este LP.

Tracklist de “40”: