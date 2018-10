The Specials anuncia nuevo álbum de estudio: “Encore”

En el mes de mayo, Courtney Barnett publicó su álbum “Tell Me How You Really Feel“, registro que, al igual que sus trabajos anteriores, ha ganado buenos comentarios por parte de la crítica. Como promoción del disco, la artista australiana estuvo presente en el programa CBS This Morning, donde interpretó tres canciones del LP.

Las escogidas fueron “Nameless, Faceless“, “Need A Little Time” y “City Looks Pretty“, las que puedes revisar acá abajo: