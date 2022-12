The Smile publica su show en Montreux Jazz Festival 2022

Los fans del rock están de fiesta con el anuncio de un nuevo mega festival en nuestro país. Esto, porque el próximo 30 de abril se realizará en el Estadio Santa Laura el Masters Of Rock, evento que reunirá a KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row, todas agrupaciones que regresan a Chile para encontrarse con los cientos de fanáticos que tienen en nuestro país, así como también para ser presenciadas por las nuevas generaciones.

KISS, que increíblemente ya celebra 50 años de exitosa trayectoria, regresará a nuestro país para continuar con su gira de despedida “End Of The Road World Tour“, que ya tuvo dos exitosos conciertos este año en Santiago. Deep Purple, por su parte, regresa tras cinco años a Chile para presentar lo más destacado de su catálogo, en plena promoción de sus recientes recopilatorios “Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs” y “Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs“, lanzados este año.

Desde Alemania, en tanto, Scorpions llegará promocionando su álbum “Rock Believer“, mientras que Helloween trae su último álbum homónimo y lanzado en junio de este año, marcando el regreso de Kai Hansen y Michael Kiske a la agrupación. Completan el cartel los norteamericanos Skid Row, una de las bandas más representativas de fines de los 80, presentando su reciente producción “The Gang’s All Here“, donde debuta su nuevo vocalista Erik Grönwall.

La venta de entradas comenzará el viernes 16 de diciembre a través de Punto Ticket, con valores que estaremos informando apenas estén disponibles en el sistema.