The Smile estrena canción y anuncia su primer álbum: “A Light For Attracting Attention”

Luego de casi un año de actividad entre su estreno durante el evento “Live At Worthy Farm” y el lanzamiento de varios singles, hoy The Smile por fin confirma el lanzamiento de su primer álbum de estudio. El proyecto a cargo de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al baterista Tom Skinner de Sons Of Kemet publicará “A Light For Attracting Attention” el próximo 13 de mayo a través de XL Recordings, por lo que hoy han adelantado este disco con la canción “Free In The Knowledge“, que puedes escuchar o ver su videoclip al final de esta nota.

Este trabajo es producido por Nigel Godrich, asiduo colaborador de los músicos, mientras que Bob Ludwig se encargó de la masterización de los 13 tracks que lo componen. Adicionalmente, el LP cuenta con la participación de varios invitados como la London Contemporary Orchestra y algunos músicos de jazz contemporáneos británicos como Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

Recordemos que anteriormente el supergrupo nos mostró canciones como “You Will Never Work In Television Again“, “The Smoke“, “Skrting On The Surface” y “Pana-vision“, todas parte de este próximo larga duración. A continuación te dejamos con los detalles del tracklist, portada y primer adelanto, con un videoclip dirigido por Leo Leigh.

Tracklist de “A Light for Attracting Attention”: