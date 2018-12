The Smashing Pumpkins se presentó en “Jimmy Kimmel Live!”

Este año se produjo la reunión de parte de la alineación original de The Smashing Pumpkins, con una gran gira en torno a ella e incluso un álbum lanzado recientemente, “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”. Como promoción al LP, la banda se presentó en “Jimmy Kimmel Live!”, donde interpretó dos canciones del álbum: “Silvery Sometimes (Ghosts)” y “Knights Of Malta”.

Revisa ambos registros a continuación: