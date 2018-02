The Smashing Pumpkins responde a dichos de D’arcy Wretzky y ella vuelve a referirse al tema

Sólo ayer te contábamos sobre el nuevo drama que existe entre los miembros históricos de The Smashing Pumpkins, esto a propósito de que la banda impulsó una reunión (aparentemente) excluyendo a D’arcy Wretzky de aquella.

Sin embargo, y mientras que también el día de ayer D’arcy publicó las razones de su marginación -acusando a Billy Corgan de no respetar acuerdos previos y tratándolo de manipulador, egocéntrico e inseguro, entre otras cosas- el grupo emitió un comunicado en el que responde a los dichos de la bajista. En el mismo, la banda señala que en repetidas ocasiones invitaron a D’arcy a participar de encuentros previos, obteniendo siempre una negativa, además de indicar que cada integrante estaba de acuerdo con su reincorporación.

Puedes leer el texto completo aquí:

En la idea de reunir a The Smashing Pumpkins, la dedicación de la banda continúa siendo para sus fanáticos y su música. A eso, James Iha, Jimmy Chamberlin y William Corgan no han realizado un show con D’arcy Wretzky en más de 18 años. Pero no ha sido por falta de intentos. A pesar de los reportes, la Sra. Wretzky ha sido invitada repetidamente a tocar con el grupo, participar en sesiones de demostración, o, al menos, a un encuentro cara a cara, y en cada una de estas instancias ella siempre lo aplazó. Le deseamos todo lo mejor, y esperamos volver a conectar con ustedes muy pronto.

Eso, por una parte, porque a los pocos minutos de que se dieran a conocer estas declaraciones, D’arcy volvió a referirse al tema, esta vez, publicando una conversación -a través de Alternative Nation– que mantuvo con Corgan en donde queda claro que Wretzky tenía toda la intención de formar parte de la reunión.

En los mensajes, después de que Corgan actualizara el estado de la reunión a Wretzky (ya en fase de composición, relegándola eventualmente a sólo tocar el bajo durante el tour), ella le explica que tiene toda la disposición, pero que primero debe pasar por una revisión médica y una posible cirugía por una lesión en el hombro, sobre lo que Corgan responde que no hay margen de error en esta reunión, y que los plazos, la programación y la logística tienen que ser precisas (en el sitio web de The Smashing Pumpkins hay un contador que finaliza este jueves en la mañana, posiblemente anunciado una gira mundial y nuevo material de la banda).

Corgan desliza la posibilidad de que D’arcy participe en esta reunión de la misma forma en que Steven Adler lo hizo en el reciente mega tour de Guns N’ Roses, es decir, con apariciones esporádicas. Finalmente, D’arcy comunica al cantante que no necesitará la operación, pero en este punto Corgan ya había amarrado a Jack Bates (hijo de Peter Hook de New Order) para hacerse cargo del bajo en la gira.

Puedes leer la conversación completa AQUÍ (en inglés).

Por último, a través de su Facebook (el que acaba de cerrar), D’arcy publicó tres mensajes finales, dando por cerrada toda esta situación. Aquí las capturas y transcripciones de aquellos:

Los mensajes que publiqué (conversación con Corgan) es la prueba para todas las personas que dijeron que estaba mintiendo acerca de que alguna vez se me ofreció el trabajo (de hecho, Billy lo dice con sus propias palabras)

Hay que tomarse el tiempo para leer cuidadosamente, y una vez que la conversación continúa, la oferta se convierte en algo mucho más pequeño.

Finalmente Billy me dice que que merezco una polera con mi rostro en ella. Hablé con él y le pregunté si existía alguna posibilidad de que tocara el bajo en la gira, y me dijo que no.

Amigos

Hablé con Billy, y le dije: “Billy, necesito que me digas: si la rompo, si lo hago todo perfectamente, ¿Hay alguna opción de poder tocar el bajo en la gira?

Billy dijo que “No”

Hice lo posible para tratar de convencer a Billy, porque nunca me perdonaría su no hiciera todo lo que estuviera a mi alcance para hacerlo cambiar de idea. Ustedes pueden ver donde le dijo que está desaprovechando una oportunidad preciosa. A él no le importó.