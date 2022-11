The Smashing Pumpkins publica la primera parte de su álbum “ATUM”

Uno de los eventos más anticipados para 2023 es The Metal Fest, que se realizará el próximo 23 de abril en Movistar Arena, y que hoy completa su cartel con la adición de dos importantes nombres para la escena del metal: Napalm Death y Dark Angel. Ambas bandas se suman a las ya anunciadas Kreator, Testament, Stratovarius y Benediction, además de los nacionales Torturer, RECRUCIDE, Cabrio, Undercroft, Devil Presley, Vilú y Enigma.

Los británicos Napalm Death, comenzaron su trayectoria en 1981como una banda de grindcore y death metal. Aunque ninguno de los músicos originales continúa en la agrupación, su nombre ha sido siempre sinónimo de música metal llevada al extremo. Con discos como “Smear Campaign” (2006), “Time Waits For No Slave” (2009) y “Utilitarian” (2012) han demostrado que se mantienen firmemente a la vanguardia. Su último lanzamiento es “Resentment is Always Seismic – a final throw of throes” (2022), colección de temas descartados del álbum “Throes of Joy in the Jaws of Defeatism” (2020).

Dark Angel, nació en 1981 en Los Angeles, EEUU, como Shellshock, nombre que en 1983 cambiaron por el que conocemos hasta ahora. Gracias a su capacidad para ofrecer algunos de los discos más desafiantes del género, comenzaron a hacerse conocidos en el circuito del thrash metal. Si bien tuvieron dos recesos, en 2002 volvieron con todo para retomar su proyecto musical y seguir conquistando la escena metalera internacional. Sus álbumes “Darkness Descends” y “Leave Scars” les otorgaron la etiqueta de thrash progresivo, mientras que “Time Does Not Heal”, ha sido alabado por la crítica y considerado la última palabra sobre el thrash metal técnico.

La venta de entradas está disponible a través de Punto Ticket, con los siguientes valores: