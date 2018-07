The Smashing Pumpkins inició gira con parte de su formación clásica

The Smashing Pumpkins alimentó una serie de expectativas en torno a su reunión durante este año, la que incluyó encontrones de grueso calibre con la ex bajista D’arcy Wretzky, quien destapó todos los detalles sobre la verdadera naturaleza de la invitación que recibió para formar parte de esta nueva etapa de la banda, en medio refiriéndose a Billy Corgan como una persona manipuladora, egocéntrica e insegura.

A pesar de todo, Corgan siguió adelante con sus planes, anunciando una gira por Estados Unidos en compañía de James Iha, Jimmy Chamberlin, y Jeff Schroeder. El tour, conocido como “Shiny And Oh So Bright“, promete celebrar los primeros cinco discos de la banda, desde “Gish” (1991) hasta “Machina” (2000), comenzando el pasado 12 de julio en Glendale.

Entre lo más destacado, está la primera interpretación de “Blew Away” desde el 2000, el regreso de “Try Try Try” desde 2008, la canción “Eye“, presente en el soundtrack de “Lost Highway” (David Lynch, 1997), además de covers para David Bowie (“Space Oddity“) y Led Zeppelin (“Stairway To Heaven“).

Revisa el setlist, además de algunos videos del show, a continuación.

SETLIST

Disarm Rocket Siva Rhinoceros Space Oddity (original de David Bowie) Drown Zero The Everlasting Gaze Stand Inside Your Love Thirty-Three Eye Soma Blew Away (First performance since 2000) For Martha To Sheila Mayonaise Porcelina Of The Vast Oceans Landslide (original de Fleetwood Mac) Tonight, Tonight Stairway To Heaven (original de Led Zeppelin) Cherub Rock 1979 Ava Adore Try, Try, Try (First performance since 2008) The Beginning Is the End Is the Beginning Hummer Today Bullet With Butterfly Wings Muzzle Solara Baby Mine (original de Disney)

“Disarm”:

“Space Oddity”:

“Stairway To Heaven”:

“1979”:

“Solara”: