The Smashing Pumpkins estrena dos nuevas canciones: “Cyr” y “The Colour Of Love”

La cuenta regresiva de The Smashing Pumpkins llega a su fin, ya que la banda acaba de estrenar dos nuevas canciones que formarán parte de un nuevo álbum en que trabajan actualmente, el cual llegará en algún momento a través de Sumerian Records. Se trata de los tracks “Cyr” y “The Colour Of Love“, en donde vuelve a participar la reunida alineación de Billy Corgan junto a James Iha y Jimmy Chamberlin, además de Jeff Schroeder.

Recordemos que el último lanzamiento de la banda llegó en 2018 de la mano de “SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN.“, por lo que esto sería un segundo lanzamiento de estudio con la alineación que se reunió para celebrar la historia de la agrupación. En cuanto a “Cyr“, esta canción también cuenta con un videoclip que puedes revisar más abajo.

Escucha los nuevos tracks acá: