The Smashing Pumpkins estrena canción y anuncia nuevo álbum: “ATUM: A Rock Opera In Three Acts”

No hay duda de que todo lo que hace Billy Corgan con The Smashing Pumpkins debe ser a lo grande, por lo que no es de extrañar la configuración que tendrá el recién anunciado nuevo álbum de estudio del conjunto. Esto, porque la banda anunció el lanzamiento de “ATUM: A Rock Opera In Three Acts” nuevo álbum de 33 canciones que serán estrenadas de manera consecutiva durante las próximas 33 semanas. “Beguiled“, la primera de ellas, ya está disponible y la puedes escuchar al final de esta nota.

El disco, es descrito por el frontman como una secuela a las obras “Mellon Collie And The Infinite Sadness” (1995) y “Machina/The Machines Of God” (2000), y será revelado a través de las próximas semanas en tres actos. El primero de ellos será publicado el 15 de noviembre, el llamado “Act 2” llegará el 31 de enero y el “Act 3” lo hará el 21 de abril, cerrando así la obra que ese mismo día será publicada en un box set con los tres actos y 10 bonus tracks exclusivos para esa versión, que llegarán a plataformas de streaming a fines de 2023.

El resto de los tracks de “ATUM” serán estrenados a través de un nuevo podcast a cargo de Corgan llamado “Thirty-Three with William Patrick Corgan“, donde el músico se adentrará en la historia de la banda y presentará un track cada semana hasta completar el LP. Los primeros dos capítulos los puedes escuchar ACÁ. Puedes revisar a continuación el tracklist de las 33 canciones, la portada del disco y un primer adelanto.

Tracklist de “ATUM: A Rock Opera In Three Acts”:

Act 1

Atum Butterfly Suite The Good In Goodbye Embracer With Ado I Do Hooligan Steps In Time Where Rain Must Fall Beyond The Vale Hooray! The Gold Mask

Act 2

Avalanche Empires Neophyte Moss Night Waves Space Age Every Morning To The Grays Beguiled The Culling Springtimes

Act 3