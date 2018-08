The Smashing Pumpkins celebró su aniversario con múltiples invitados

Finalmente se realizó el concierto de aniversario de The Smashing Pumpkins, en el cual la banda liderada por Billy Corgan celebró 30 años de actividad. En la semana, se había anunciado la lista de invitados que estarían junto a la agrupación en el show, la que se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo prometido.

El primero de ellos fue Chino Moreno, vocalista de Deftones, quien tocó las canciones “Bodies” y “Snail“, esta última sin haber sido interpretada desde 2000. Luego, fue el turno de Dave Keuning y Mark Stoermer, integrantes de The Killers que se despacharon versiones de “Cherub Rock” y “1979“, para posteriormente introducir a Mark McGrath de la banda Sugar Ray, con quien interpretaron “Fly” y un cover a Judas Priest con la canción “Breaking The Law“.

En el caso de Courtney Love, la cantante acompañó a la banda para interpretar los tracks de Hole, “Celebrity Skin” y “Malibu“, además de la clásica “Bullet With Butterfly Wings” de los Pumpkins. Peter Hook, no se quedó atrás, colaborando en las canciones “Age of Consent” y “Transmission”, acompañándose de Davey Havok. “Love Will Tear Us Apart”, clásico de Joy Division, cerró el set con gran parte de los invitados en el escenario.

Revisa los registros a continuación.

“Bodies” y “Snail” con Chino Moreno:

“Fly” y “Breaking The Law” con Mark McGrath:

“Celebrity Skin”, “Malibu” y“Bullet With Butterfly Wings” con Courtney Love: