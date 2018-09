The Smashing Pumpkins anuncia nuevo disco y estrena canción: “Silvery Sometimes (Ghosts)”

Excelentes noticias para ir cerrando esta semana, ya que además de los días feriados por Fiestas Patrias que tendremos en nuestro país, nos llegan buenas nuevas desde Estados Unidos. Se trata de The Smashing Pumpkins, banda que estrena hoy una nueva canción que lleva por nombre “Silvery Sometimes (Ghosts)“, siendo un nuevo adelanto de su eventual siguiente álbum de estudio, el que ya ha sido oficializado con todos sus detalles.

Este nuevo registro, el primero desde la reunión de parte de la formación original, se titula “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” y estará disponible a contar del 16 de noviembre. El disco está producido por Rick Rubin, siendo el registro número 11 de la banda liderada por Billy Corgan, además de ser el primer álbum con la formación compuesta por James Iha, Jimmy Chamberlain, y Jeff Schroeder.

Recordemos que en marzo pasado, Corgan había manifestado la intención de lanzar nueva música mediante dos EPs, adelantando incluso los títulos de algunas canciones. Según los nombres que aparecen en el tracklist, estas serían las mismas composiciones que el calvo guitarrista había tanteado en sus redes sociales.

Te dejamos a continuación con el segundo adelanto de este LP, además de su tracklist y portada.

Tracklist de “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”: