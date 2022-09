The Skatalites anuncia su regreso a Chile

La ya abultada cartelera de conciertos sigue creciendo, ya que se acaba de anunciar el regreso a Chile de The Skatalites, una de las bandas fundamentales del reggae, que aterrizará en nuestro país para celebrar los 58 años desde el lanzamiento de “Freedom Sounds“, una de los canciones más importantes de su larga trayectoria. La cita será el domingo 6 de noviembre en Teatro Coliseo, con una jornada donde también estará presente La Floripondio.

Encabezados por el trombonista Vin “Don Drummond Jr.” Gordon y Larry McDonald en percusión, ambos artistas íconos de Studio One y que grabaron con Bob Marley, Toots And The Maytals y Lee “Scratch” Perry, entre otros. Esta alineación, que incluye además a Trevor “Sparrow” Thompson y James K. Smith promete transportar a la audiencia hasta la época dorada del movimiento con canciones como “Guns Of Navarone“, “Phoenix City” o “Rock Fort City“.

Las entradas están a la venta a través de Punto Ticket. Los precios son los siguientes: