The Secret Society abrirá el show de The Sisters Of Mercy en Chile

Entre todas las reuniones que se han ido anunciando últimamente, un nuevo nombre se suma a esta tendencia. Se trata de The Black Crowes, quienes harán dos conciertos de reunión en 2020. Esto, luego de que la banda comenzara a registrar actividad en redes sociales, seguido de la aparición de un afiche con una gráfica similar a la de los perfiles de la banda, la cual anuncia dos conciertos para julio de 2020 en New York y New Jersey.

Dichas presentaciones serán en celebración de “Shake Your Money Maker” (1990), su álbum debut, que cumplirá tres décadas en 2020.

Este es el afiche que se ha visto promocionando los conciertos: