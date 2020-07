The Rolling Stones publica canción inédita junto a Jimmy Page: “Scarlet”

Uno de los álbumes más importantes de Motörhead, si es que no el más importante, recibirá una reedición especial con motivo de sus 40 años. Hablamos de “Ace Of Spades” (1980), trascendental obra de Lemmy Kilmister y compañía que tendrá una edición de lujo el próximo 30 de octubre, en la que se incluirá una completa y cuidada remasterización, además de mucho material adicional como tracks instrumentales y un concierto inédito, sin dejar de lado por supuesto todos los agregados como libro con fotografías, afiches, y mucho más.

Entre las ediciones que tendrá el álbum se encuentran una de un libro con dos CDs y otra en formato LP de tres discos, teniendo como añadido un concierto de la gira “Ace Up Your Sleeve“, además de muchas fotos inéditas. Eso sí, también estará disponible un box set ultra especial, donde además de todo lo anterior, los fanáticos se encontrarán con 42 tracks nunca antes publicados, dos conciertos de la gira antes mencionada, el EP “A Fistful Of Instrumentals“, con tracks instrumentales inéditos de 1980, y mucho material más.

Obviamente, al ser una edición de lujo tendrá aún más material, por lo que podremos encontrar desde un álbum de rarezas y b-sides llamado “The Good, The Broke & The Ugly“, hasta el compilatorio de apariciones en televisión “Ace On Your Screens“. En la siempre bienvenida memorabilia, la banda incluyó un libro con entrevistas inéditas y fotos nunca antes vistas, además de una copia del programa de la gira “Ace Up Your Sleeve“, un comic, un set de dados de poker, y más.

Revisa acá un adelanto del box set, además de lo que contiene: