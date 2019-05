The Rolling Stones cede los créditos de composición de “Bittersweet Symphony” a Richard Ashcroft

Fueron 22 largos años, pero finalmente Richard Ashcroft logró su cometido. Esto, porque se anunció de que Keith Richards y Mick Jagger cedieron los créditos de composición de “Bittersweet Symphony” al líder de The Verve, quien debió compartirlos debido al uso de un sample de la versión sinfónica de “The Last Time”, canción original de The Rolling Stones, producto del cual fue demandado por quienes poseían los derechos.

Ashcroft debió ceder todo lo relacionado a “Bittersweet Symphony” hacía Klein y ABKCO, quienes ganaron millones de dólares con la canción, dejando los créditos en conjunto de Ashcroft, Jagger, y Richards. Ahora, fue el propio músico quien compartió la noticia de que estos derechos pasaron a ser totalmente suyos, luego de llegar a un acuerdo directamente con los otros dos músicos con el fin de zanjar el tema.

Eso quiere decir, que todas las ganancias de la canción pasarán directamente al cantante, quien tiene el mayor mérito por haber creado la canción y ser la mente principal detrás de ella.