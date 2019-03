The Rolling Stones anuncia nueva recopilación: “Honk”

Se viene un nuevo recopilatorio de The Rolling Stones, el que por supuesto, será masivo en términos de contenido. “Honk“, a publicarse el próximo 19 de abril, tendrá tracks de una etapa específica de la carrera del conjunto, comprendiendo canciones desde 1971 al 2016 en un total de tres discos. Lo particular de este lanzamiento, es que también incluirá algunos tracks en vivo, en los que participan artistas como Dave Grohl, Florence Welch, entre otros.

Te dejamos a continuación con todos los detalles de este lanzamiento:

Tracklist de “Honk”:

Disco 1

01. Start Me Up

02. Brown Sugar

03. Rocks Off

04. Miss You

05. Tumbling Dice

06. Just Your Fool

07. Wild Horses

08. Fool To Cry

09. Angie

10. Beast Of Burden

11. Hot Stuff

12. It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)

13. Rock And A Hard Place

14. Doom And Gloom

15. Love Is Strong

16. Mixed Emotions

17. Don’t Stop

18. Ride ‘Em On Down

Disco 2

01. Bitch

02. Harlem Shuffle

03. Hate To See You Go

04. Rough Justice

05. Happy

06. Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

07. One More Shot

08. Respectable

09. You Got Me Rocking

10. Rain Fall Down

11. Dancing With Mr D

12. Undercover (Of The Night)

13. Emotional Rescue

14. Waiting On A Friend

15. Saint Of Me

16. Out Of Control

17. Streets Of Love

18. Out Of Tears

Disco 3 – Tracks en vivo

01. Get Off My Cloud

02. Dancing With Mr D

03. Beast Of Burden (with Ed Sheeran)

04. She’s A Rainbow

05. Wild Horses (with Florence Welch)

06. Let’s Spend The Night Together

07. Dead Flowers (with Brad Paisley)

08. Shine A Light

09. Under My Thumb

10. Bitch (with Dave Grohl)