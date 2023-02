The Rasmus regresa a Chile presentando su nuevo disco

Luego de cuatro años de ausencia en nuestro país, The Rasmus regresa con su nuevo álbum y un repaso a su catálogo el próximo 20 de mayo. La cita será en el Teatro Cariola, donde la banda finlandesa demostrará sus 30 años de trayectoria musical en el marco de su gira “Live… And Never Die ’23“, donde los oriundos de Helsinki presentarán su nuevo álbum “Rise“, publicado en 2022.

Singles como “Jezebel“, “Rise” y “Live And Never Die“, harán saltar al público que podrá disfrutar no solo de las nuevas canciones del conjunto a cargo de Lauri Ylönen, sino que también de una selección de sus nueve discos de estudios, con los que han vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo.

La venta de entradas está disponible a través de Passline. Estos son los precios: