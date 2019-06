The Raconteurs se presentará por primera vez en Chile

Comenzamos la jornada con un notición, ya que se confirma un gran debut para el segundo semestre en materia de conciertos. Se trata de The Raconteurs, banda liderada por Jack White, que llegará por primera vez a nuestro país para presentarse el próximo 13 de noviembre en Coliseo Santiago, donde además de repasar las grandes composiciones de su discografía, vienen a promocionar “Help Us Stranger” (2019), su tercer trabajo de estudio que marca el regreso de la banda al panorama musical luego de 10 años.

En el conjunto, White se acompaña de Brendan Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence, formación que ha entregado los álbumes “Broken Boy Soldiers” (2006) y “Consolers Of The Lonely” (2008), además del LP que será lanzado el próximo 21 de junio, donde contarán con colaboraciones como la de Dean Fertita (Queens Of The Stone Age) y las hermanas Lillie Mae y Amber-Dawn Rischie, conocidas por su aporte a la escena country de Nashville.

Una de las particularidades de este concierto, muy a tono con lo que suele realizar White, es que el show será 100% libre de teléfonos celulares, ya que no se permitirá la captura de fotos, videos o grabación de audio. Para esto, al momento de que los asistentes empiecen a llegar al teatro, todos los dispositivos móviles y otros instrumentos de captura de fotos o videos se guardarán en una bolsa especialmente diseñada para este tipo de requerimientos, las cuales se abrirán al final del espectáculo. Si es necesario, se podrá ocupar el teléfono, pero solo en una zona determinada especificada por la producción. Todo esto, es por el constante deseo del ex The White Stripes por que la gente pueda disfrutar de la experiencia musical que supone un concierto, sin tener que estar pendiente de una pantalla.

La venta de entradas estará disponibles a partir del miércoles 5 de junio a las 16:00 hrs en Puntoticket y sin recargo en boleterías de Coliseo Santiago. Los valores a continuación:

Precio Preventa:

Cancha: $28.000

Platea Baja: $32.000

Precio Normal: