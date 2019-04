The Raconteurs realizó su primer show en vivo en ocho años

El regreso de The Raconteurs es con todo, ya que sumado al anuncio de “Help Us Stranger“, su primer álbum en once años, la banda volvió a la actividad en vivo el fin de semana, tocando su primer concierto desde 2011 con un set en el aniversario número 10 de Third Man Records.

A través de un set de 15 canciones, la banda estrenó composiciones de su próximo disco como “Help Me Stranger“, “Shine The Light On Me“, “Sunday Driver“, “Now That You’re Gone” y “Bored And Razed“, incluyendo también canciones de su catalogo anterior.

Mira algunos videos de la presentación: