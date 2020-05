The Raconteurs estrena el documental “Live at Electric Lady”

En 2019, The Raconteurs tuvo un fugaz regreso que incluyó el lanzamiento de su tercer disco, “Help Us Stranger“, una gira mundial que los trajo por primera vez a Chile, así como una serie de otros hitos del proyecto encabezado por Jack White. Ahora, la banda acaba de estrenar un documental exclusivo a través de Spotify, el cual retrata su visita a los Electric Lady Studios de Nueva York en septiembre del año pasado, donde también fueron entrevistados por Jim Jarmusch. Todo esto, en honor de los 50 años del estudio.

“The Raconteurs: Live at Electric Lady“, también incluye un EP de 7 canciones exclusivo para la plataforma, el cual puedes escuchar en nuestra selección semanal de lanzamientos en streaming, y en donde se incluye un cover de “Blank Generation” de Richard Hell & The Voidoids grabado de manera especial para la ocasión.

Mira el documental acá: