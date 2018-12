The Raconteurs estrena dos nuevas canciones: “Sunday Driver” y “Now That You’re Gone”

Hace unas semanas conocimos una noticia que sorprendió a todos, The Raconteurs, uno de los tantos proyectos realizados por Jack White, anunció su regreso con un single doble que marca el primer adelanto de su eventual tercer álbum de estudio para 2019. “Sunday Driver” y “Now That You’re Gone” marcan el regreso de la agrupación tras varios años alejados del panorama musical, donde Jack White se concentró en su carrera solista.

Estaremos atentos a novedades sobre el anuncio de este nuevo LP, mientras tanto, puedes escuchar ambas canciones a continuación: