The Raconteurs confirma lanzamiento de su primer álbum en 10 años

La noticia cayó como una sorpresiva bomba esta mañana: Third Man Records anunció una nueva entrega de su tradicional Vault Package, esta vez concentrándose en uno de los tantos proyectos de Jack White. Se trata de The Raconteurs, banda que este año celebra el décimo aniversario de su segundo disco de estudio, “Consolers Of The Lonely” de 2008, con una edición especial que traerá una serie de agregados.

El más importante de ellos, es un vinilo de 7″ que contendrá dos canciones, tratándose de las primeras composiciones del tercer álbum de la agrupación, el cual ya fue confirmado para su lanzamiento en 2019. De momento, se desconocen mayores detalles al respecto, sólo que dichas canciones salieron de una sesión realizada por White y compañía el año pasado.