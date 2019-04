The Raconteurs anuncia los detalles de su nuevo álbum de estudio: “Help Us Stranger”

Tras una serie de adelantos y videos donde se les veía trabajando en el estudio, The Raconteurs finalmente anunció los detalles de su próximo trabajo de estudio, el primero en más de 10 años, que llegará el próximo 21 de junio a través de Third Man Records. Bajo el nombre de “Help Us Stranger“, la banda comandada por Jack White presentará 12 canciones nuevas, incluyendo los sencillos “Sunday Driver” y “Now That You’re Gone“, además de un cover a “Hey Gyp (Dig The Slowness)“, interpretada originalmente por Donovan.

El sucesor de “Consolers Of The Lonely” (2008), fue producido por la propia banda, la que también incluye a Jack Lawrence, Brendan Benson, y Patrick Keller, y cuenta con colaboraciones como la de Dean Fertita de Queens of the Stone Age, además de las hermanas Lillie Mae Rische y Scarlett Rische, conocidos nombres de la escena de Nashville.

Revisa a continuación los detalles de tracklist y portada de este trabajo.

Tracklist de “Help Us Stranger”: