The Police anuncia nuevo box set: “Every Move You Make: The Studio Recordings”

Por estos días hemos recibido una infinidad de noticias sobre reediciones, nuevos lanzamientos y box sets. Ahora es The Police quienes se adhieren a esta premisa con el anuncio de “Every Move You Make: The Studio Recordings“, recopilación que contendrá todos los discos de estudio del power trio, junto con material adicional de ellos.

El box set estará disponible desde el próximo 16 de noviembre, y traerá los cinco álbumes de estudio en vinilos de 180 gramos, en conjunto con el álbum “Flexible Strategies“, de carácter inédito, que contendrá 12 b-sides y canciones que no fueron incluidas en ningún trabajo de los británicos. Por supuesto, esto vendrá acompañado también de un libro con información y fotografías inéditas de la banda.