The Offspring regresa a Chile junto a Bad Religion

Kreator será la banda encargada de comenzar la nueva edición de Santiago Gets Louder, con un show en solitario el sábado 5 de octubre en Cúpula Multiespacio. Los alemanes son considerados como la banda europea de thrash metal más influyente y exitosa de la historia, acumulando ventas de varios millones de álbumes a lo largo de los años. Han influenciado y estimulado el crecimiento de la escena más extrema gracias a trabajos como “Pleasure To Kill”, “Extreme Aggression” o “Phantom Antichrist”. Su último trabajo “Gods Of Violence” de 2017, se ubicó entre los veinte primeros en diez países, incluido un puesto número 1 en Alemania.

Santiago Gets Louder, el festival de rock y metal más convocante en el país, llega con su cuarta edición este 2019 el domingo 6 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, y lo hace con el cartel más duro de su historia: Slayer, Anthrax y Kreator, bandas fundamentales de la historia del thrash metal mundial, en una sola jornada, junto a los nacionales de Pentagram.

En sus ediciones pasadas, Santiago Gets Louder ha reunido a varios de los más importantes nombres del rock pesado, como System of a Down, Faith No More, Deftones, King Diamond, Judas Priest, Alice in Chains, Gojira, Lamb of God y los argentinos Rata Blanca. También se han concertado los principales nombres del hard rock con ADN nacional: Alain Johannes, Weichafe, Rama, Dorso, Criminal, Nuclear, Recrucide, Temple Agents y All Tomorrows, entre otros.

La venta de entradas comienza este 1 de agosto mediante el sistema Puntoticket. Acá los valores: