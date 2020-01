The Offspring realizará show acústico en Teatro Coliseo

El regreso de The Offspring a Chile va tomando cada vez más forma, ahora, con el anuncio de una nueva presentación del conjunto en tierras locales. Esto, porque la banda acaba de sumar una nueva presentación en Teatro Coliseo para el próximo 15 de marzo, entregando un show que será completamente en formato acústico, repasando sus grandes éxitos en un ambiente más intimo y distendido, una ocasión totalmente inédita para sus fanáticos.

Canciones como “Come Out And Play“, “The Kids Aren’t Alright“, “Gotta Get Away” y “Pretty Fly (For a White Guy)“, serán parte del repertorio unplugged que Dexter Holland, Noodles, Greg K y Pete Parada, estará entregando para su fanáticos locales, todo esto, un día después de su presentación el próximo 14 de marzo en el Velódromo del Estadio Nacional, donde también estarán presentes bandas como Pennywise, Eterna Inocencia y BBS Paranoicos.

La venta de entradas estará disponible a partir del 4 de Febrero a las 11:00 AM por el sistema Puntoticket, con precios que ya estaremos informando durante los próximos días.