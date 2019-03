The Neighbourhood regresa a Chile

Un nuevo regreso se suma a la agenda de conciertos, esta vez tratándose de la banda norteamericana The Neighbourhood, quienes se presentarán en Chile a poco más de un año de su primera visita como del festival Lollapalooza Chile 2018. Su regreso, está pactado para el 9 de junio en Cúpula Multiespacio.

Esta gira, será marcada por la promoción de su último lanzamiento “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”, lanzado apenas en noviembre del año pasado y que compila sus tres EP’s junto a su tercer álbum de estudio, el homónimo “The Neighbourhood” lanzado en marzo de 2018.

La venta de entradas comienza el próximo 27 de marzo al mediodía a través de Puntoticket. Acá los valores:

General: $40.300

General (Dscto. Banco de Chile): $33.300

*La preventa exclusiva para los clientes Banco de Chile será del 25 al 26 de marzo, obteniendo un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés.