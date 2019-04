The Neighbourhood agota todos los tickets para su show en Chile

Hace tan solo dos semanas anunciamos el regreso de The Neighbourhood a Chile, quienes se presentarán el próximo 9 de junio en Cúpula Multiespacio, y hoy, el concierto ya está completamente agotado. Esto, se produce a poco más de un año de su primera visita, como parte del festival Lollapalooza Chile 2018.

Esta gira, será marcada por la promoción de su último lanzamiento “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”, publicado apenas en noviembre del año pasado y que compila sus tres EP’s junto a su tercer álbum de estudio, el homónimo “The Neighbourhood” lanzado en marzo de 2018.