The Neighbourhood agenda segunda presentación en Chile

El regreso de The Neighbourhood a Chile ha sido todo un éxito, con la banda agotando completamente los tickets para su presentación del 9 de junio en Cúpula Multiespacio, tanto así, que ahora el conjunto suma un segundo show para esta nueva visita a nuestro país. Dicho concierto, se realizará el mismo día y en el mismo recinto, disponiendo una función previa al otro show, la cual comenzará a las 17:00 hrs.

Esta gira, será marcada por la promoción de su último lanzamiento “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”, publicado apenas en noviembre del año pasado y que compila sus tres EP’s junto a su tercer álbum de estudio, el homónimo “The Neighbourhood” lanzado en marzo de 2018.

La venta de entradas comienza el próximo 4 de mayo al mediodía a través de Puntoticket. Acá los valores:

General: $40.300

General (Dscto. Banco de Chile): $33.300

*La preventa exclusiva para los clientes Banco de Chile será el día 2 de mayo, obteniendo un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés.