The National anuncia los detalles de “I Am Easy To Find”, su nuevo álbum de estudio

Desde el momento que comenzaron a tocar canciones inéditas en vivo, automáticamente se encendieron las alarmas sobre un eventual nuevo disco de The National, más aún después del gran éxito que tuvo su trabajo “Sleep Well Beast” de 2017, placa que permitió al conjunto presentarse por segunda vez en tierras locales. Ahora, los deseos de los fanáticos se hacen realidad con “I Am Easy To Find“, el nuevo LP de la banda, que estará disponible desde el próximo 17 de mayo a través de 4AD.

Dicho lanzamiento vendrá acompañado de un cortometraje del mismo nombre, el cual está dirigido por el cineasta Mike Mills, quien es conocido por películas como “20th Century Women” (2016) o “Beginners“, y protagonizado por la actriz Alicia Vikander. La banda, además, compartió la canción “You Had Your Soul With You“, la cual puedes revisar más abajo junto al tracklist y la portada de este trabajo

El disco también incluirá como invitados a Gail Ann Dorsey, Sharon Van Etten, el Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hannigan, Mina Tindle, entre otros.

Tracklist de “I Am Easy To Find”: