The Mighty Mighty Bosstones anuncia su separación

La banda de ska oriunda de Boston, The Mighty Mighty Bosstones, anunció su separación tras casi 40 años de trayectoria. A través de su página de Facebook, la agrupación comunicó que “después de décadas de hermandad, recorriendo el mundo y haciendo grandes discos juntos, hemos decidido no continuar como banda”. “Sobre todo, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que nos ha apoyado. No podríamos haber hecho nada sin ti. Amor siempre, The Mighty Mighty Bosstones”.

Formados en 1983, los norteamericanos lanzaron 11 discos de estudio a lo largo de su carrera, desde su debut con “Devil’s Night Out” (1989), hasta su último larga duración “When God Was Great” en 2001. A lo largo de los años, la banda tuvo múltiples cambios en su formación, donde finalmente terminaron con su líder Dicky Barrett, el saxofonista tenor Tim “Johnny Vegas” Burton, el bajista Joe Gittleman, el baterista Joe Sirois, el guitarrista Lawrence Katz, el trombonista Chris Rhodes, el teclista John Goetchius, el saxofonista Leon Silva y el bailarín, corista y director de giras Ben Carr.

El ultimo show de la banda fue en septiembre pasado, en el festival Punk in Drublic Craft Beer + Music Festival, Massachusetts, encabezado por NOFX, Pennywise y más.

Acá el comunicado de la banda: