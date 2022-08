The Metal Fest anuncia las primeras bandas de su edición 2023

Luego de su exitosa visita a nuestro país en 2017, Animals As Leaders regresa a Chile con un show en Teatro La Cúpula, donde la banda se presentará el próximo 9 de diciembre. El trío llega en plena promoción de “Parrhesia“, su más reciente álbum de estudio publicado en marzo de este año, y que se transformó en el sucesor del aplaudido “The Madness Of Many“, editado en 2016.

“Estamos muy orgullosos de la colección de canciones, así como también de los componentes visuales. Estamos muy emocionados de compartirlo con todos ustedes”, comentó Tosin Abasi, fundador de la agrupación.

En este trabajo siguen expandiendo sus sonidos en base a guitarras de ocho cuerdas, sintetizadores y percusiones que toman elementos de diversos estilos, todo para crear una narración en cada una de sus creaciones.

A pesar de publicarlo en un mundo que cambió mucho desde el comienzo de la pandemia, desde Animals as Leaders no creen que sea un reinicio: “Es un disco pesado que apunta a crear en cada canción una declaración musical clara. Donde los álbumes previos tuvieron guitarras acústicas y electrónica, este traerá de vuelta lo más agresivo”.

La última y única visita de Animals As Leaders a Chile se concretó en julio del año 2017, por lo que se espera que estos cinco años de espera den paso a una presentación explosiva, tanto sobre como debajo del escenario.

La venta de entradas está disponible mediante Punto Ticket, con estos valores:

General (Preventa 1): $37.000

General (Preventa 1): $43.000

General (Día del Show): $47.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.