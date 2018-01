The Men anuncia nuevo disco y estrena canción: “Maybe I’m Crazy”

A nada menos que cuatro años de la salida de “Lazaretto” (2014, ¡Cómo pasa el tiempo), hoy tenemos la primera muestra concreta del regreso discográfico de Jack White, uno que sin duda está dentro de los más esperados de la temporada.

Para comenzar con la presentación del álbum -el que se titulará “Boarding House Reach“, agendándose su estreno para los próximos meses-, el ex White Stripes publicó no uno, sino que dos singles de aquel. El primero corresponde al apasionado “Connected By Love“, corte que también llega acompañado de un video dirigido por Pasqual Gutierrez. El segundo es “Respect Commander“, tema a través del que White despliega sus infinitas capacidades como instrumentista en su faceta eléctrica. Puedes revisar el material más abajo.

Previamente, el músico norteamericano había compartido un clip titulado “Servings And Portions From My Boarding House Reach“, en el que se muestran varias imágenes con distintos extractos de música, los que hoy día se pueden confirmar como parte del disco en cuestión.