The Mars Volta hizo su primer show en 10 años

Hace tan solo una semana que The Mars Volta publicó su álbum homónimo y regreso discográfico luego de 10 años, dando pie a una gira que comenzó anoche en Dallas, donde la banda se presentó por primera vez en una década. El setlist de 15 canciones tuvo a Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López recorriendo prácticamente toda su discografía, enfocándose principalmente en su debut “De-Loused In The Comatorium” de 2003.

Para esta nueva encarnación de la banda, la dupla se acompaña de Eva Gardner en el bajo, Linda-Philomène Tsoungui en batería, Leo Genovese en teclado y Marcel Rodríguez-López en los sintetizadores. En cuanto el setlist, la jornada comenzó con la primera interpretación en vivo de “Vicarious Atonement“, track que abre su álbum “Amputechture” (2006), pero también incluyó otras canciones como “Televators” o la sorpresiva decisión de solamente interpretar los singles “Blacklight Shine” y “Graveyard Love” de su último álbum.

A continuación te dejamos con el setlist y algunos videos capturados desde el público.

Setlist

Vicarious Atonement Roulette Dares (The Haunt Of) Eriatarka Graveyard Love L’Via L’Viaquez Empty Vessels Make The Loudest Sound Cygnus….Vismund Cygnus Drunkship Of Lanterns Viscera Eyes The Widow Cicatriz ESP Blacklight Shine Televators Son Et Lumiere Inertiatic ESP

Mira a continuación algunos momentos en video: