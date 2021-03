The Mars Volta anuncia box set con toda su discografía

Hace algún tiempo, The Mars Volta había tanteado su reunión teniendo expectante a sus seguidores quienes esperaban nuevo material. De momento, eso no se ha cumplido, ya que la banda de Omar Rodríguez-Lopéz y Cedric Bixler-Zavala no da indicios de que retomarán su actividad, sino más bien de que reeditarán su música a través de un completo box set de 18 vinilos, limitado a 5.000 copias.

Esta colección recibe el nombre de “La Realidad De Los Sueños”, y será lanzada el próximo 23 de abril a través de Clouds Hill. La entrega contendrá toda la discografía de la agrupación, desde su primer EP “Tremulent” de 2002 hasta su último larga duración de 2012, “Noctourniquet“. Además de los álbumes, quienes adquieran este trabajo podrán disfrutar de material inédito junto a un libro de fotos. Entre las canciones no conocidas se encuentra tracks como “A Plague Upon Your Hissing Children” y “Eunuch Provocateur“, trabajos que fueron parte de la época de “De-Loused in the Comatorium” (2003), y nunca habían sido lanzados de manera oficial hasta ahora.

Este es el box set que publicará la banda: