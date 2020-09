“The Man Who Sold The World” de David Bowie será publicado con su título y portada original

El álbum “The Man Who Sold The World” (1970) de David Bowie tiene una historia muy especial, ya que este tercer trabajo del artista se llamaría “Metrobolist” en honor a la película de Fritz Lang de 1927, incluyendo también otra portada muy diferente a la que conocemos. Sin embargo, Mercury Records publicó el álbum en Estados Unidos con una tapa diferente y también otro título, que es el que todos terminarían reconociendo con los años. Cabe señalar, que todas estas acciones se realizaron sin ni siquiera consultarle al músico.

Ahora se reeditará el álbum el próximo 6 de noviembre a través de Parlophone Records con motivo de su aniversario 50, siendo lanzado bajo su título original y con una portada de Mike Weller, quien creó la original. Además de eso, los tracks serán remasterizados completamente por Tony Visconti, productor original del disco. Eso sí, la canción “After All” no será remasterizada, ya que según el propio Visconti, su sonido ya es perfecto como está.