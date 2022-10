The Linda Lindas interpretó cover de “Tren Al Sur” de Los Prisioneros

Por primera vez llegará a Chile Swallow The Sun, banda finlandesa que ha destacado como uno de los principales exponentes del death metal en el mundo gracias a sus más de 20 años de trayectoria. La agrupación se presentará en Club Blondie el próximo 23 de febrero, instancia en donde también estará presente Mourning Sun como banda encargada de abrir la jornada. La banda llegará en plena promoción de “Moonflowers” (2021), su más reciente larga duración, además de repasar otras composiciones destacadas de su carrera, como el álbum “When A Shadow Forced Into The Light” de 2019, entre otras.

La venta de entradas estará disponible a través de Passline desde el 18 de octubre. Estos son los valores: