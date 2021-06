The Killers publica nueva versión de “A Dustland Fairytale” junto a Bruce Springsteen

Hace unos días se comenzó a tantear un nuevo álbum de Tyler, The Creator, algo que comienza a concretarse poco a poco luego de que el rapero estrenara la canción “LUMBERJACK“, aparentemente, el primer adelanto de este sucesor de “IGOR” (2019). Recordemos que el artista comenzó a tantear este nuevo LP con algunos anuncios en las calles de Estados Unidos, donde se puede leer la frase CALL ME IF YOU GET LOST junto a un número telefónico.

Al llamar, se puede escuchar una grabación junto con un extracto de nueva música, por lo que solamente queda esperar a que el enigma sea descifrado y conozcamos finalmente que planea el ex integrante de Odd Future.

Escucha el single a continuación: