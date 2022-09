The Killers, LP y Molchat Doma encabezarán Rockout 2022

Este año tendremos un nuevo álbum de Suede, cuando la banda lance en dos semanas más el LP “Autofiction“. Hoy, la agrupación presenta un nuevo adelanto del disco con la canción “That Boy On The Stage“, que se suma a los anteriores adelantos presentados: “She Still Leads Me On“ y “15 Again“.

La alineación para este nuevo disco está compuesta por Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling, quienes se concentraron en lograr el sonido de siempre de la banda para esta nueva aventura discográfica, grabada en los Konk Studios de Londres.

Escucha el track a continuación: