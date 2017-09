The Killers estrenó nueva canción en vivo: “The Calling”

Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 | 10:32 am | No hay comentarios

Sólo queda una semana y monedas para que el regreso discográfico de The Killers sea una realidad. La banda norteamericana firmará su vuelta en música luego de cinco años el próximo 22 de septiembre a través de “Wonderful Wonderful“, quinto largo de su carrera y sucesor de “Battle Born” (2012).

Ahora, para seguir con la promoción del material -que ya fue adelantado por los singles “The Man“, “Run For Cover” y el corte homónimo del álbum-, los encabezados por Brandon Flowers presentaron un nuevo tema en vivo durante el show que ofrecieron en Londres ayer. Se trata de “The Calling“, que en el escenario tuvo una introducción del actor Woody Harrelson.

Puedes ver dos registros del momento a continuación: