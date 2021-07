The Killers anuncia nuevo álbum de estudio: “Pressure Machine”

The War On Drugs está de regreso. La banda de Adam Granduciel acaba de anunciar los detalles de “I Don’t Live Here Anymore“, su próximo álbum de estudio a publicarse el 29 de octubre a través de Atlantic Records, estrenando también un primer adelanto con “Living Proof“, la canción que abre el disco.

Este es el primer larga duración del conjunto en cuatro años, el cual comenzó a trabajarse a principios de 2018 por el trío compuesto por Granduciel junto al bajista Dave Hartley y el multi instrumentista Anthony LaMarca, donde grabaron el total de 10 canciones durante el transcurso de 3 años, trabajando en lugares como los estudios Electric Lady de New York y Sound City de Los Angeles.

A continuación te dejamos con los detalles del disco.

Tracklist de “I Don’t Live Here Anymore”: